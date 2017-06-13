"Мне постоянно говорят, что я на нее немного похожа. Моим коллегам по работе это кажется забавным", — рассказала Льюис. По ее словам, о сходстве с британской актрисой она узнала, когда в 2001 году в прокат вышел фильм "Гарри Поттер и Философский камень", в котором Уотсон исполнила одну из главных ролей.

"Пара маленьких девочек прозвали меня Гермионой Грейнджер. Я раньше и не слышала об этом имени", — отметила американка.

В своем Instagram Льюис часто выкладывает фотографии себя в костюме волшебницы Гермионы. У женщины почти восемь тысяч подписчиков, многие отмечают ее сходство с персонажем киносаги "Гарри Поттер" в комментариях.