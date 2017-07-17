ФОТО: В Вентспилсе прошел заезд байкеров-нудистов

Foto: F64 В Вентспилсе на минувших выходных состоялся слет байкеров Kurland Bike Meet 2017, в рамках которого прошел ставший уже традиционным заезд голых мотоциклистов, сообщает Delfi Izklaide. В слете приняли участие мотоциклисты из Латвии и других стран. После парада по улицам города веселье продолжилось в кемпинге Пиеюрас, отмечает портал.

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