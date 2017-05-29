27-го мая разнообразной программой мероприятий юрмальский Курортный праздник отметил начало лета.

На большой сцене на пляже Майори выступили латвийские артисты разных поколений и музыкальных жанров – "PeR", "Mesa", Иго, Мария Наумова, Амината, Даумант Калниньш, Ральф Эйландс, Янис Стибелис, Динара Рудане, Эдаварди, Роберт Гобзиньш. Курортный праздник на пляже завершил Виктор Лапченок и красочный фейерверк на морском берегу.

Утро Юрмальского Курортного праздника началось с "Фестиваля ZZ", который открыл президент Латвии Раймонд Вейонис. О музыкальном настроении позаботились местные ди-джеи и музыканты.

На стоянке Майори прошли международные соревнования "Ghetto Dance Hardcore Battle". В категории хип-хоп победу одержал Rochka Loye Noel (Франция) и Edvinas PoppingPaper Aušvicas (Литва). В категории брейк-данс чемпионом стал Александр Колобок (Украина). Уличных танцоров и зрителей развлекал исполнитель Озолс вместе с активистом движения латвийских уличных танцев Тарасом, а также ди-джеями Mix Master AG и K-EY Beats.

В традиционном параде Курортного праздника приняло участие более 3000 участников, представлявших почти 100 юрмальских предприятий, организаций и учреждений.

Праздничная атмосфера царила и на пляже Дзинтари, где состоялся первый в Латвии "Фестиваль мороженого".