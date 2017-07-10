С 7 по 9 июля в Риге в Даугавгривской крепости проходил второй международный музыкально-культурный фестиваль "Комета".

"Комета" - это музыкальный и образовательный open-air фестиваль в Даугавгривской крепости (на острове Даугавгрива), где посетителей приглашали размышлять, танцевать, наслаждаться музыкой и освободить свой разум. Фестиваль проводится с 2016 года.

В этом году темой фестиваля являлось "видеть невидимое". Организаторы отошли от привычного формата со сценами и предложили программу в семи "посёлках" (villages). Посетители могли послушать диджеев из Палестины и Грузии, посмотретьи на артистов современного цирка разных стран, познакомиться с творческим коллективом из Чили, путешественника Рамина Арайе (Германия/Иран), немецкими художниками, музыкантами и мастерами, послушать мыслителей, обратить свое внимание на природу и т.д.

Фестиваль организован в сотрудничестве с Культурным центром Канепес и группой "Болдерая" и не является коммерческим. Целью "Кометы" является восстановление Даугавгривской крепости как места для развития культуры, содействие интеграции и кооперации местного населения.

Крепость на территории Риги на полуострове, образованом Рижским заливом и рекой Булльупе, была построена в 1205 году, сначала - как укрепленный монастырь, затем - как замок Дюнамюнде. В 1228 году замок был разрушен латышскими племенами, а тот вид, что крепость имеет сегодня, она начала принимать в конце XVII века. Затем многократно модернизировалась и улучшалась.

До 1893 года крепость носила название Дюнамюнде, до 1917 года — Усть-Двинск. Нынешнее название– Даугавгривская – получила во времена Латвийской ССР, а в 1995 году стала архитектурным памятником государственного значения. В современный период крепость входит в состав рижского микрорайона Даугавгрива.

Ниже - фото и видеорепортаж со второго дня фестиваля.