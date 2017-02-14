ФОТО, ВИДЕО: Кошка с хвостом белки покорила соцсети

Foto: instagram.com/ricorico_rico Кошка по кличке Белл из Токио набирает популярность в Сети благодаря своему необычному хвосту и милой внешности: большие глаза, очень пушистый хвост, напоминающий беличий и выразительную мордочку. Ее хозяева завели домашней любимице отдельный Instagram. Сейчас на аккаунт симпатичной кошки подписаны более семидесяти тысяч человек, пишет сайт "360 Подмосковье".

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