22-летняя модель из Латвии Беата Мушка стала одной из девушек первого номера журнала Playboy после возвращения к жанру ню.

Фотосессию с латвийской моделью для Playboy делал фотограф Кристофер Вон Штайнбах.

Известно, что Беата сотрудничает с агентством Next Model Management. Несколько лет назад она окончила в Риге 3-ю государственную гимназию, а два года назад перехала жить и работать в США и в данный момент живет в Лос-Анджелесе.

January 1st

A post shared by Beāte Muška (@beatemuska) on Jan 1, 2017 at 4:08pm PST



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A post shared by Beāte Muška (@beatemuska) on Mar 18, 2017 at 1:52pm PDT



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A post shared by Beāte Muška (@beatemuska) on Apr 16, 2017 at 4:20pm PDT



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A post shared by Beāte Muška (@beatemuska) on Apr 16, 2017 at 7:00pm PDT



Waiting for @russianasher to calm down and get in bed 🌙

A post shared by Beāte Muška (@beatemuska) on May 31, 2017 at 10:02pm PDT



Waiting for my breakfast 🍝

A post shared by Beāte Muška (@beatemuska) on May 28, 2017 at 10:24am PDT

