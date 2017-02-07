Преступники мечтают быть арестованными ею. Так о сотруднице полиции США Саманте Сепулведе пишут западные СМИ. 32-летняя уроженка Доминиканы не только покорила социальные сети, но и успешно сочетает работу в полиции с карьерой модели.

О привлекательной девушке известно, что в США она переехала с семьей в возрасте 5 лет. На службу в органы правопорядка Саманта поступила в 2010-м году, а три года спустя один из друзей предложил ей рекламировать нижнее и белье и купальники.

Саманта в полиции и перед фотокамерами - два очень непохожих человека. Когда она надевает форму, то старается выглядеть как можно строже - минимум макияжа и собранные в пучок волосы, но перед объективами суровый коп преображается в сексуальную и соблазнительную девушку.

По словам Саманты, привлекательная внешность помогает ей в работе - нарушители ведут себя не так агрессивно, многие даже делают комплименты. "Черт побери! Ты самый привлекательный полицейский, которого я когда-либо встречал. Можно пригласить тебя на свидание?", - вспоминает она слова одного из тех, кого приходилось задерживать.