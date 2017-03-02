ФОТО, ВИДЕО: Самые яркие кадры бразильского карнавала

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Foto: Reuters/Scanpix В конце прошлой неделе в Рио-де-Жанейро стартовал один из масштабнейших ежегодных карнавалов мира, собирающий около 2 миллионов гостей. Самым ярким событием карнавала считается парад самбы, когда по улицам города идет огромная процессия участников, представляющих школы самбы со всей страны.

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