Живущая в Новосибирске Юлия Кригер привлекла внимание западных таблоидов кукольной внешностью.

После публикации интервью с Юлией в одном из британских СМИ статьи о ней напечатали уже десятки таблоидов по всему миру. Автор интервью в The Sun сравнил ее с куклой Барби и с удивлением отметил, что это просто фантастика - такое кукольное личико и ни одной пластической операции. Юлия это подтверждает, но все же признается, что одно хирургическое вмешательство она пережила - увеличила грудь. В остальном же, по ее словам, секрет ее красоты кроется в жесткой диете и правильном макияже.

Юлия Кригер (настоящая фамилия - Коваленко) говорит, что уже 7 лет не ест мяса, а кушает лишь раз в день. Возраст свой девушка скрывает, но рассказала, что ей еще нет 25. Почти все свое время она проводит в путешествиях, а вот работать в офисе совсем не хочет, хотя и имеет экономическое образование. По ее словам, Юлию привлекают творческие профессии, но пока она ищет себя. Хотелось бы попасть на подиум, но мешает слишком маленький рост - 165 сантиметров, поэтому она предпочитает очень высокие каблуки. Как говорит девушка, ее вес составляет 41 килограмм, объем талии - 54 сантиметра.

Сейчас у Юлии 18 тысяч подписчиков в Instagram, а ей хотелось бы миллион. Именно такое число почитателей позволило бы ей безбедно жить на доходы от рекламы в соцсети.

🏔 A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Mar 31, 2017 at 8:52am PDT

Замри... И молча мне в глаза смотри... A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Mar 13, 2017 at 11:39pm PDT

Просто жить, пока не умрешь, - уже тяжелая работа... A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Mar 12, 2017 at 1:35am PST

С 8 марта, девчули😘🌹 A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Mar 7, 2017 at 9:26pm PST

Он сводил женщин с ума... А я уже была сумасшедшей и в этом ему не повезло😼 A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Feb 4, 2017 at 8:19pm PST

Сейчас бы убежать, в детство убежать🏃🏼‍♀️ A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Jan 30, 2017 at 12:25am PST