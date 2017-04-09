После публикации интервью с Юлией в одном из британских СМИ статьи о ней напечатали уже десятки таблоидов по всему миру. Автор интервью в The Sun сравнил ее с куклой Барби и с удивлением отметил, что это просто фантастика - такое кукольное личико и ни одной пластической операции. Юлия это подтверждает, но все же признается, что одно хирургическое вмешательство она пережила - увеличила грудь. В остальном же, по ее словам, секрет ее красоты кроется в жесткой диете и правильном макияже.
Юлия Кригер (настоящая фамилия - Коваленко) говорит, что уже 7 лет не ест мяса, а кушает лишь раз в день. Возраст свой девушка скрывает, но рассказала, что ей еще нет 25. Почти все свое время она проводит в путешествиях, а вот работать в офисе совсем не хочет, хотя и имеет экономическое образование. По ее словам, Юлию привлекают творческие профессии, но пока она ищет себя. Хотелось бы попасть на подиум, но мешает слишком маленький рост - 165 сантиметров, поэтому она предпочитает очень высокие каблуки. Как говорит девушка, ее вес составляет 41 килограмм, объем талии - 54 сантиметра.
Сейчас у Юлии 18 тысяч подписчиков в Instagram, а ей хотелось бы миллион. Именно такое число почитателей позволило бы ей безбедно жить на доходы от рекламы в соцсети.
Эфир прошел хорошо, звонили двое мужчин, один представился простым парнем, и как-то у нас с ним сразу не заладилось😒 Второй звонок был от Романа, он сразу мне понравился👆🏼 Потому что Роман, первым делом, сказал, что я неглупая девушка, чем подкупил меня😉😏 Да, Роман знает подход к девушкам👆🏼 Потому что, что? 🤔 Потому что, Роман - хитрый😈 Хотите видео эфира?😊 Хотя, какая разница? Я же все равно выложу😇
Я за женскую гордость! За ту, которая не позволяет писать первой, звонить первой, даже думать первой... А если и думать, то не признаваться в этом никому, даже себе🙊 Лучше слыть гордячкой, холодной недотрогой, зато отдать сердце самому отважному и упорному из всех, чем с легкостью, словно на подносе, подавать свои чувства🙅🏼 Ни один мужчина не должен затрагивать твою душу так, чтобы это затмевало чувство собственного достоинства и сподвигало на какие-либо действия! Я за принцесс, ждущих в замках🐉🏰👸🏼 Я за розы, укрытые в глубине сада🌹🌹🌹