В Австралии кролика, родившегося полностью безволосым из-за редчайшего генетического заболевания, планировали усыпить заводчики. Его спасла от гибели и взяла себе домой одна из местных жительниц, после чего животное стало невероятно популярным в соцсетях.

40-летняя мать двоих детей Кассандра Холл, проживающая в городе Удунга в штате Виктория, увидела фото кролика в середине августа в объявлении о продаже животных, размещенном в Интернете одним из местных заводчиков. На одном из снимков было написано: "Безволосый кролик, не для продажи", сообщает Daily Mail.

Связавшись с заводчиком, женщина узнала, что двухмесячного кролика планируют усыпить, так как его вряд ли удастся продать. Холл пожалела кролика и забрала его домой, где у нее уже был один питомец, обычный кролик по кличке Лоафи.

Отсутствие волосяного покрова в принципе не влияет на здоровье таких животных, за исключением того, что они могут быть легко подвержены внешнему воздействию, и поэтому их необходимо держать в домашних условиях.

Холл дала своему новому жильцу кличку Мистер Бигглсуорт, в подражание лысому коту, который жил у доктора Зло, персонажа из комедийных фильмов о суперагенте Остине Пауэрсе. Кроме этого, она создала своим кроликам объединенный аккаунт в Instagram. После появления в нем Мистера Бигглсуорта на него за считанные дни подписались почти 8 тысяч человек.













