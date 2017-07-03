По оценке российских СМИ, торжество обошлось в несколько миллионов долларов. Только услуги флористов и цветы стоили около полумиллиона, пишет "Комсомольская правда", еще 2 миллиона - выступления поп-звезд, среди которых были Леди Гага, Джейсон Деруло, а также российские исполнители Стас Михайлов, Николай Басков, Светлана Лобода. Ведущими мероприятия стали Ксения Собчак и Андрей Малахов.
Как уточняет "Лента.ру", отец жениха Эльдар Османов — совладелец холдинга "Межрегионсоюзэнерго". Отец невесты Альберт Авдолян работает в сфере телекоммуникаций, Forbes оценивает его состояние в 800 миллионов долларов (данных по капиталу Османова изданию найти не удалось).