В минувшие выходные в голливудском Dolby Theatre, где проводятся церемонии вручения премии "Оскар", состоялась свадьба Гаспара Османова и Лолиты Авдолян - детей влиятельных российских предпринимателей Эльдара Османова и Альберта Авдоляна.

По оценке российских СМИ, торжество обошлось в несколько миллионов долларов. Только услуги флористов и цветы стоили около полумиллиона, пишет "Комсомольская правда", еще 2 миллиона - выступления поп-звезд, среди которых были Леди Гага, Джейсон Деруло, а также российские исполнители Стас Михайлов, Николай Басков, Светлана Лобода. Ведущими мероприятия стали Ксения Собчак и Андрей Малахов.

Как уточняет "Лента.ру", отец жениха Эльдар Османов — совладелец холдинга "Межрегионсоюзэнерго". Отец невесты Альберт Авдолян работает в сфере телекоммуникаций, Forbes оценивает его состояние в 800 миллионов долларов (данных по капиталу Османова изданию найти не удалось).

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