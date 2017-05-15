Победительницей конкурса "Мисс США-2017" стала 25-летняя Кара Маккаллоу из Вашингтона (округ Колумбия). Финал шоу состоялся накануне вечером в Лас-Вегасе (штат Невада), сообщает Fox News. Новая королева красоты работает физиком-ядерщиком в Комиссии по ядерному регулированию.

Второе место заняла Чави Верг из Нью-Джерси, на третьем месте оказалась Меридит Гулд из Миннесоты.

Кара Маккаллоу родилась в итальянском городе Неаполь в семье военнослужащего Корпуса морской пехоты США. Ее детство прошло на Сицилии, в Южной Корее, в Японии, на Гавайских островах. Затем семья перебралась в американский штат Вирджиния.

Маккаллоу поступила на химический факультет Университета Южной Каролины. Во время учебы девушка продемонстрировала незаурядные способности в изучении химии и физики. Она участвовала в работе студенческих научных обществ и специализировалась в области ядерной физики.

В конкурсе красоты округа Колумбия Кара Маккаллоу победила с третьей попытки - в 2015 и 2016 годах она занимала в шоу второе место.

В ходе конкурса "Мисс США-2017" Кара Маккаллоу давала неоднозначные ответы на вопросы о системе здравоохранения и феминизме. Так, она заявила, что человек должен работать для обеспечения себе возможности получать достойное медицинское обслуживание. Она также сказала, что хотя выступает за равноправие мужчин и женщин, но не во всем согласна с феминистками. Высказывания Кары вызвали критику в соцсетях, так как ее посчитали сторонницей консерваторов.

Напомним, что в прошлом году в конкурсе "Мисс США-2016" также победила представительница Вашингтона - офицер армии США Дешона Барбер.