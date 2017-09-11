ФОТО, ВИДЕО: В США выбрали самую красивую девушку Америки

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Foto: Reuters/Scanpix/LETA В минувшие выходные в США прошел финал национального конкурса красоты "Мисс Америка", победу в котором одержала студентка из Северной Дакоты Кара Мунд. СМИ отмечают, что титул впервые в истории конкурса получила представительница этого штата. Для 23-летней Кары это не первая победа в подобных состязаниях. Она с детства участвовала и уже не раз побеждала в родном штате в детском и подростковом конкурсе. "Мисс Америка 2017" изучает предпринимательство, занимается танцами и участвует в благотворительных проектах.

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