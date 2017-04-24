8-летняя светловолосая Нарияна совсем не похожа на своих родителей - коренных жителей Якутии.

Снимки девочки, опубликованные в соцсетях ее мамой, заметил фотограф Вадим Руфов. Необычная внешность ребенка произвела на него огромное впечатление и фотограф пригласил ее на фотосессию, которую затем опубликовал в Сети - и тогда на девочку обратили внимание западные издания, с легкой руки которых Нарияну назвали "Сибирской Белоснежкой".

По словам мамы девочки, Нарияна - единственный альбинос в их семье. В интервью Siberian Time женщина рассказала, что Нарияну уже приглашают работать в рекламные и модельные агентства, но родители не хотят отнимать у дочери детство. Подрастет - тогда и решит, кем будет, говорит мама.