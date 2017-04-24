Снимки девочки, опубликованные в соцсетях ее мамой, заметил фотограф Вадим Руфов. Необычная внешность ребенка произвела на него огромное впечатление и фотограф пригласил ее на фотосессию, которую затем опубликовал в Сети - и тогда на девочку обратили внимание западные издания, с легкой руки которых Нарияну назвали "Сибирской Белоснежкой".
По словам мамы девочки, Нарияна - единственный альбинос в их семье. В интервью Siberian Time женщина рассказала, что Нарияну уже приглашают работать в рекламные и модельные агентства, но родители не хотят отнимать у дочери детство. Подрастет - тогда и решит, кем будет, говорит мама.
Самый необычный человечек, которого я видел своими глазами. Девочка саха. Её зовут Нарияна @lenevalena. Она альбинос. Она невероятно артистична и целых 2 часа позировала на камеру. С первых секунд начали общаться будьто давно знакомы. Её глазки боятся яркого света. Не смотря на это получились отличные фотографии от которых я кайфую🤗 Чтобы не засорять ленту буду по чуть-чуть выкладывать. Спасибо родителям твоим и тебе, Нарияна, надеюсь еще увидимся👌Я очень рад был познакомиться с тобой🖖 Спасибо за платье @prokat_only_you_ykt, за шикарные цветы @agency777weddingykt и за предоставленную студию @nikola_foto #якутяночка #нарияна #альбинос #красота