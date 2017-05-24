Российская модель и супруга бизнесмена Алексея Шаповалова Ксения Царицына похвасталась в соцсетях снимком кольца с огромным бриллиантом весом в 70 карат, подаренным ей супругом.

В подписи к фотографии Ксения отметила: "70k… Мой муж никогда не был скуп на подарки. Он посчитал, что 30 карат для меня слишком мало". Для сравнения напомним, поп-дива Мэрайя Кэри получила в подарок на помолвку кольцо с бриллиантом в 35 карат, голливудской звезде Дженнифер Энистон подарили кольцо с камнем в 10 карат, у Ким Кардашьян – бриллиант в 19 карат. По примерным оценкам ювелиров, стоимость украшения Царицыной может доходить до 785 тысяч евро. И это по самым скромным подсчетам, отмечает "Комсомольская правда", ссылаясь на мнение ювелира Анатолия Черепанова. Оценку он сделал по снимку, а более точно цену можно назвать, если посмотреть сертификат. Тем не менее, ювелир отметил, что качество огранки, угол наклона граней, полировка и симметрия на высшем уровне. Британские таблоиды оценили кольцо в 9 миллионов евро.

Шаповалов и Царицына познакомились в 2011 году, а в 2012 поженились и перехали жить в Дубай из-за конфликтов с властями - бизнесмена подозревали в мошеннических схемах по уходу от уплаты налогов. В ОАЭ, судя по фотографиям в соцсетях модели, супруги живут роскошной жизнью. У них двое детей.

70k A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Apr 10, 2017 at 9:49am PDT

🕶 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 20, 2017 at 1:33am PDT

Майка🤶🏿 не спрашивайте где купила, не помню, может, кто мне продал ответит☺️🤶🏿 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 14, 2017 at 2:51pm PDT

Blacky🖤 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 5, 2017 at 2:51pm PDT

👳🏾 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Apr 30, 2017 at 8:55am PDT

Мое место однозначно острова🏝 Я дикарь😊 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Apr 8, 2017 at 11:31pm PDT