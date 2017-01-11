Пользователи форума Reddit обнаружили очередную оптическую иллюзию на фотографии с девушкой, которая на первый взгляд имеет три ноги. На картинку обратило внимание издание The Independent.

В комментариях под фотографией на Imgur загадку попытались решить более сотни пользователей, а сам снимок набрал почти 200 тысяч просмотров за сутки.

Юзер с ником AMassiveTRexHoldingaBaby опубликовал фотографию с надписью "Я целую минуту пялился на снимок, прежде чем мой мозг понял, в чем дело".

Некоторые пользователи признались, что не смогли понять, каким образом у девушки появилась третья нога, даже после длительного разглядывания снимка. Другие предположили, что героиня снимка сидит на подушке, которая сливается с цветом колготок.

Большинство юзеров отмечают, что даже после того, как прочли в комментариях разгадку, не могут перестать видеть на фотографии трехногую девушку.

Секрет оптической иллюзии кроется в том, что позирующая женщина держит в руках вазу, которую можно разглядеть справа от ее коленей.

Впервые изображение с "трехногой" женщиной появилось в интернете еще в 2012 году, но, видимо, ни один из участников дискуссии под фотографией раньше ее не видел.