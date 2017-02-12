Французский бизнесмен подал в суд на компанию Uber после того, как его жена обнаружила, что он регулярно пользуется приложением по вызову такси, чтобы ездить к любовнице.

Некоторое время мужчина, имя которого не называется, регулярно посещал любовницу, жившую в том же городе на юге Франции, не сталкиваясь ни с какими проблемами.

Все продолжалось до тех пор, пока мужчина не вызвал Uber с телефона жены. Он открыл приложение под своим аккаунтом, а после вышел из него, однако из-за бага на телефон жены продолжили приходить уведомления о поездках мужа.

С тех пор пара уже развелась, но муж, считая себя жертвой некачественной работы приложения, подал на его производителей в суд. Сумма иска, по сообщениям СМИ - 45 млн евро.

"Мой клиент стал жертвой бага в приложении", - прокомментировал адвокат бизнесмена Давид-Андре Дармон в беседе с агентством Франс пресс после того, как исковое заявление поступило в суд города Грас.

"Из-за дефекта у него возникли проблемы в личной жизни", - добавляет Дармон. Сумму иска, опубликованную газетой Figaro, он не подтверждает.

По информации Figaro, баг, из-за которого житель юга Франции потерял жену, устранили с декабрьским апдейтом приложения Uber.