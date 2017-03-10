Это уже четвертый клип киевской группы, который не оставит тебя равнодушным.
"Грибы" выпустили новый клип на песню "Тает лед"(1)
Foto: Kadrs no video
Известный бой-бенд "грибы", который за год сделал себе имя и собирает концерты в самых больших клубах Москвы и Киева, залил в сеть новый клип на песню "Тает Лед".
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