"Грибы" выпустили новый клип на песню "Тает лед"

DELFI Showtime |





Foto: Kadrs no video Известный бой-бенд "грибы", который за год сделал себе имя и собирает концерты в самых больших клубах Москвы и Киева, залил в сеть новый клип на песню "Тает Лед". Это уже четвертый клип киевской группы, который не оставит тебя равнодушным.

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