Грудь в шоколаде: Лиене Ушакова порадовала подписчиков пикантным снимком

DELFI Showtime |





Foto: Privātais arhīvs Модель, диджей клуба Coyote Fly и звезда латвийского сегмента соцсетей Лиене Ушакова, известная как Seksīgā Lee, опубликовала в Instagram крайне пикантный снимок. На фото Лиене предстала топлесс, а грудь модели густо замазана растопленным шоколадом и осыпана разноцветными драже. В комментарии к снимку она написала, что именно такой подарок хотела бы преподнести любимому мужчине в день рождения. A photo posted by LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) on Jan 18, 2017 at 1:22pm PST



1 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.