Фермер из Аризоны (США) Джон Эдмондс решил продать свое ранчо площадью 9,67 акра (около 4 гектаров) из-за постоянной паранормальной активности вокруг участка, сообщает канадское издание Globalnews.

Эдмондс уверяет, что лично убил 19 инопланетян самурайской катаной, а также что его с женой похищали. Он добавил, что сил бороться с угрозой пришельцев у него уже не осталось.

"Они подняли [мою жену] Джойс прямо из постели, перенесли на паркинг и попытались отправить в свой летательный аппарат", — рассказал он журналистам.

По словам Эдмондса, для уничтожения "серых" — инопланетян, терроризировавших его ранчо, — ему приходилось отрубать им головы вместе с, "так сказать, антеннами". "Иначе они сразу же звонят к себе домой", — добавил фермер.

Эдмондс вместе с семьей купил ранчо в 1995 году в надежде на спокойную жизнь. Он управлял организацией, оказывавшей ветеринарную помощь лошадям.

По словам риелтора Кимберли Джеро, объявление о продаже ранчо встретило смешанную реакцию. Одни были заинтригованы, нимало не опасаясь слухов об участке, другие же насмерть перепугались перспектив жизни на такой территории.

Сам Эдмондс подчеркивает, что его ранчо не предназначено для традиционной семьи. "Будьте готовы к тому, что здесь будет всякое происходить", — отметил собственник дома.