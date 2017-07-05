Как передает "Интерфакс", автор нерукотворного произведения рассказал, что посвятил свое творение саммиту G20 в Гамбурге, который пройдет 7-8 июля.

Гамбарин надеется на то, что сильные мира сего договорятся о решении актуальных мировых проблем – конфликтов на Украине и в Сирии, уменьшении запасов ядерного оружия, обвинениям по вмешательству России в американские выборы и ряда других.

Портрет российского президента размером в 135 метров можно разглядеть только сверху ввиду его масштабности. Путин изображен анфас, справа от "полотна" на поле красуется подпись фермера и надпись "G20 2017". Слева русскими буквами написана фамилия "Путин".

В 2016 году Гамбарин делал подобные портреты тогдашних претендентов на пост президента США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Итальянец сообщил, что при подготовке подобного рода произведения рассчитывал будущий портрет без всяких расчетов, используя лишь глазомер и навыки управления трактором.