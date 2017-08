Even sky's not the limit. Get your own Centurion shirt now at: www.centurionlegion.de 📦 Worldwide free Shipping 📦 📸 Courtesy of @centurionlegionclothing & @theprincewang 📸 . . . #centurionlegion #centurion #centurionlegionclothing #designer #rich #richlife #richkids #richkidsofswiss #richkidsofinstagram #jetlife✈️ #jet #jetset #luxury #clothes #clothing #fashion #fashionmen

A post shared by The Rich Kids of Switzerland👑 (@richkidsofswiss) on Jul 18, 2017 at 10:40am PDT