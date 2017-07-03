Как это было: Gumball 3000 стартовал из Риги

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI В воскресенье, 2 июля, участники ралли Gumball 3000 стартовали из Риги и направились в конечную точку пробега — на остров Миконос. Давайте посмотрим, как это было. Каждый год участники гонки собираются, чтобы отправиться в шестидневный тур и преодолеть 3000 миль по специально подобранному маршруту. В этом году из Риги на греческий остров Миконос в Эгейском море отправились более 120 команд на эксклюзивных автомобилях.

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