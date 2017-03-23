Несколько лет назад Кортни Блэк поборола анорексию и не отличалась женственными формами. Теперь 20-летняя девушка занимается персональным тренингом и широко известна среди пользователей социальных сетей благодаря своим пропорциям. Она объяснила, что вопреки мифам о пользе многократных приседаний и хирургическим операциям для увеличения размеров ягодиц, к которым стремятся большинство женщин, большую пользу принесут именно силовые тренировки. "Вы не сможете добиться ягодиц Кардашьян, делая по 100 приседаний каждый день", — сказала британка.

Также Блэк отметила, что во время каждого занятия необходимо прилагать все имеющиеся усилия, использовать эспандеры для фитнеса, правильно и полноценно питаться. На страницу в Instagram британки подписаны более 152 тысяч человек. Под ее руководством тренируются десятки желающих приобрести подтянутую фигуру.

A post shared by Courtney Black-PersonalTrainer (@courtneydblack) on Mar 22, 2017 at 12:01am PDT



A post shared by Courtney Black-PersonalTrainer (@courtneydblack) on Mar 21, 2017 at 12:44pm PDT



A post shared by Courtney Black-PersonalTrainer (@courtneydblack) on Mar 20, 2017 at 10:18am PDT



A post shared by Courtney Black-PersonalTrainer (@courtneydblack) on Mar 19, 2017 at 3:53am PDT

