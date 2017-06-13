Звезды соцсетей изо всех сил стараются наращивать число своих подписчиков, ведь успешный блог - это способ заработать. Правда, достаточно для безбедной жизни могут заработать очень немногие. Но пытаются миллионы. В том числе и в Латвии.
Недавно один из торговых центров столицы объявил конкурс новых звезд Instagram. По словам организаторов, они получили более 550 заявок. Из них выбраны 12 финалистов, которые будут бороться за главный приз. Победителя выберет жюри, в состав которого вошли популярные в молодежный среде жители Латвии - музыканты, блогеры, модели, фотографы.
Их имена пока мало кому известны. Но давайте посмотрим, что они говорят сами о себе и зачем им вообще весь этот ваш Instagram. Итак, встречайте - 12 латвийских новых звезд соцсетей.
- 1. Ребека Геслере, 23 года
- 2. Арманд Путниекс, 25 лет
- 3. Сабине Уна Зейденберга, 19 лет
- 4. Андрей Шемелев, 18 лет
- 5. Кристине Балткаула, 17 лет
- 6. Влада Сулейманова, 22 годы
- 7. Алексей Степанов, 18 лет
- 8. Полина Щетковская, 18 лет
- 9. Анна Астич, 24 года
- 10. Дарта Анчевска, 18 лет
- 11. Татьяна Андреева, 21 год
- 12. Илзе Йоникане, 25 лет