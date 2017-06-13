Хотим мы этого или нет, но социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Там, в виртуальной реальности, все ярче, проще и красивее. И, конечно, там есть свои знаменитости.

Звезды соцсетей изо всех сил стараются наращивать число своих подписчиков, ведь успешный блог - это способ заработать. Правда, достаточно для безбедной жизни могут заработать очень немногие. Но пытаются миллионы. В том числе и в Латвии.

Недавно один из торговых центров столицы объявил конкурс новых звезд Instagram. По словам организаторов, они получили более 550 заявок. Из них выбраны 12 финалистов, которые будут бороться за главный приз. Победителя выберет жюри, в состав которого вошли популярные в молодежный среде жители Латвии - музыканты, блогеры, модели, фотографы.

Их имена пока мало кому известны. Но давайте посмотрим, что они говорят сами о себе и зачем им вообще весь этот ваш Instagram. Итак, встречайте - 12 латвийских новых звезд соцсетей.