Русского писателя Эдуарда Лимонова оштрафовали за нарушение правил организации митингов и демонстраций. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает "Интерфакс".

Такое решение вынесла судья Алеся Орехова. "Признать Савенко (Лимонова) виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении") и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — говорится в постановлении.

Лимонов был задержан в Москве 23 сентября во время несанкционированной акции "Антикапитализм-2017". "Я не отрицаю, что я вышел. Я убежденный социалист. Я никаких лозунгов не выкрикивал. У меня слабый голос", — заявил литератор в суде.

Эдуард Лимонов — лидер незарегистрированной партии "Другая Россия". Он известен как автор таких романов, как "Это я — Эдичка", "История его слуги" и "Иностранец в смутное время", а также книги "Дневник неудачника" и повести "У нас была великая эпоха".