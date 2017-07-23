Недавно российский шоумен Максим Галкин в одной из пародий на коллег по шоу-бизнесу придумал новый термин - аристократы Instagram. Юморист имел в виду всех, чьи профили в соцсетях изобилуют приметами красивой жизни - завтраки в роскошной сервировке, шикарные виллы в Италии или Испании, пляжи Мальдивских островов, дорогие автомобили и брендовая одежда. Одним словом, гламур.
Впрочем, гламур - явление интернациональное. Латвийский сегмент Instagram тоже имеет своих "аристократов", самых ярких из которых в подборку собрала редакция DELFI Izklaide.
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