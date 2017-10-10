Три китаянки столкнулись с затруднениями на паспортном контроле в аэропорту из-за изменившейся после пластических операций внешности. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Женщины отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели — китайского праздника, который отмечают в течение семи дней. Они сделали пластические операции и собрались домой, однако их остановили на паспортном контроле.

Из-за изменений вследствие операций, бинтов и отеков лица женщин утратили сходство с фотографиями в документах, которые они предъявляли. Издание не уточняет, удалось ли им вернуться в Китай.

Снимок (его можно увидеть тут), на котором три забинтованные туристки сидят в аэропорту с документами в руках и ждут решения иммиграционной службы, приобрел вирусную популярность в китайских социальных сетях. Он собрал более 51 тысячи лайков.