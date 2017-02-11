В пресс-службе Первого канала прямого ответа на вопросы о возвращении передачи в эфир не дают, однако на сайте канала содержится намек на это. "Гарик Мартиросян опросил всех ведущих программы "Прожекторперисхилтон" — все согласны возобновить сотрудничество. Теперь для того, чтобы шоу вернулось в эфир, нужно всего лишь согласие Ивана Урганта", — говорится в анонсе выпуска.

Развлекательное ток-шоу "Прожекторперисхилтон" выходило с мая 2008 года по июнь 2012-го и считалось одним из наиболее успешных проектов Первого канала в этом жанре. Программу закрыли после того, как ТНТ, с которым у Мартиросяна и Светлакова были эксклюзивные контракты, не согласилось на их сотрудничество с Первым.