Чтобы сделать своих питомцев максимально похожими на главу дома Тирелл, пользователи сети не постеснялись использовать все, что попалось им под руку. Так, в ход пошли шторы, кепки, мусорные бачки и даже ломтики хлеба.

Не забыли пользователи Twitter и про финальную фразу героини сериала, которую та произнесла перед смертью. "Скажи Серсее. Я хочу, чтобы она знала, что это я", — гласит подпись под каждой публикацией.

Некоторые решили не использовать реквизит, а довериться фотошопу и полностью превратить котов в "Королеву шипов".

Признание Оленны Тирелл — один из самых ярких моментов седьмого сезона "Игра престолов". Перед тем, как умереть от яда, "Королева шипов" призналась в том, что именно она причастна к смерти короля Джоффри Баратеона — сына Джейме и Серсеи Ланнистеров.

"Tell Cersei. I want her to know it was me." pic.twitter.com/7h6cj709Vs

— I. H. Laking (@IHLaking) September 5, 2017