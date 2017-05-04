"Это САМОЕ сложное, что я когда-либо делала", - поделилась девушка ощущениями от восхождения на гору со своими 300 тысячами подписчиков.

На Таранаки Кук взобралась со своим бойфрендом, который и сделал скандальный снимок, набравший более 10 тысяч лайков. "Это как если бы кто-то зашел в собор святого Петра в Ватикане, чтобы сделать голое селфи", - возмущается представитель местных маори Деннис Нгаваре в беседе с Би-би-си.

Потухший вулкан Таранаки имеет 2 518 метров в высоту и в период британской колонизации Новой Зеландии носил имя Эгмонт.

По словам Нгаваре, старейшины маори не имеют ничего против туристов, однако просят их об уважении к местным ценностям. "Люди говорят, что это просто скала - как ее можно оскорбить? Но последний возмутительный случай показывает, что бывает, когда кто-то совсем не знает, как себя вести в таком месте", - добавил Деннис.

Мэр округа Стратфорд, где находится вершина, согласился с тезисом о бестактности Кук применительно к месту захоронения предков местного клана маори. "Не думаю, что само фото такое уж неприличное, но вот вершина Таранаки - это важнейшее место для местного сообщества", - сказал Нил Вольске Би-би-си.

Ранее маори уже сталкивались с непониманием туристов, которые устраивали на Таранаки пикник с барбекю и рисовали графити на вершине. В некоторых странах неуважение к местным религиозным ценностям оборачивается для туристов более плачевно.

В июне 2015 года обнаженные туристы сделали селфи на вершине горы Кинабалу в Малайзии, после чего местное племя обвинило их в неуважении к местным духам. Некотрое время спустя в штате Сабах, где расположен горный массив, произошло землетрясение, и путешественники предстали перед судом за оскорбление чувств верующих.