Чаще всего кровавый пот появлялся на лице и ладонях женщины при эмоциональном напряжении, однако приступы случались и во время сна. Их продолжительность составляла от одной до пяти минут.

Из-за болезни она стала избегать общества, у нее развилась клиническая депрессия и паническое расстройство, передает Lenta.ru.

Медики диагностировали у женщины гематидроз — патологическое состояние, которому подвержен один человек из десяти миллионов. При гематидрозе кровь из капилляров возле потовых желез просачивается в потовые протоки.

Женщине прописали лекарственное средство пропранолол — бета-адреноблокатор, уменьшающий силу и частоту сердечных сокращений.