Крупный порносайт xHamster рассказал, что чаще всего искали его посетители за неделю до Хеллоуина. Статистика представлена в блоге сайта для взрослых.

По данным портала, запросы на тематическое порно сильно подскочили в сравнении с тем же периодом прошлого года: рост составил 271 процент.

Чаще всего посетители портала вбивали в поисковик запросы "ведьма", "скелет", "жуть", "страшно" и "ужас". Их менее заинтересовали "Харли Квинн", "клоуны", "мумии", "духи" и "конфеты".

В августе другой популярный порноресурс, PornHub, впервые проанализировал запросы российских пользователей и представил статистику их порнопредпочтений начиная с 2010 года.

Выяснилось, что чаще всего россияне вбивают в поисковик слово "русские". Наиболее популярными категориями, интригующими жителей России, считается "анал", "хентай" и "подросток". PornHub также представил разбивку по регионам страны. Оказалось, что большой востребованностью у россиян пользуются порнозвезды Саша Грей, Миа Халифа и Рили Райд. Чаще всего пользователи из России останавливают выбор на русских, чернокожих и японских порноактерах.