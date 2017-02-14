По словам авторов сервиса, Antivalentine специально разработан для ненавистников 14 февраля. "Соцсети завалены слащавыми валентинками, фотографиями букетов и дешевых конфет. Надоели сердечки, купидоны и 50 оттенков розового", — отмечают они.

Чтобы создать так называемую антивалентинку, пользователю требуется ввести имя своей бывшей подруги (или друга) и указать пол. Сервис самостоятельно подберет оригинальное поздравление, сопровождающееся кадром из фильма и ироничной подписью. Среди представленных лент, в частности, оказались "Игра престолов", "Острые козырьки", "Мистер Бин" и "Утопия".

Каждая открытка сопровождается ироничной надписью. Например, "Наша любовь будет жить вечно. Как Шон Бин" или "Рад тебя видеть до крови из глаз".

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