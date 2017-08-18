В Германии удалось найти подходящую пару тосковавшему в течение года без партнера черному лебедю, жившему в одном из озер. На помощь страдающей птице пришло объявление, опубликованное местными властями в прессе в разделе "Одинокие сердца ищут друг друга".

Самка черного лебедя, живущая в озере рядом с замком Розенау на севере Баварии, осталась без своего партнера после того, как он погиб в когтях лисы в прошлом году. Беспокоясь за душевное состояние птицы, представители местных властей поместили в прессе объявление о том, что ищут ей нового друга, сообщает Аssociated Press.

На объявление откликнулся владелец питомника лебедей из города Ингольштадт, который согласился отправить в Баварию одного из своих "подопечных".

По словам представителя администрации замка Розенау Кристофа Шафтлейна, обе птицы вполне гармонично уживаются в первые дни совместного общения. Несмотря на то, что новому члену пары всего год, и его пол пока точно неизвестен, его партнерша с удовольствием проводит время в его компании.