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Люди делятся на две категории - тех, кто верит в существование потусторонних сил, и тех, кто не верит. Если вы относите себя к первым, то эти советы для вас.
В преддверии Хэллоуина британские охотники за привидениями дали ряд советов тем, кто планирует в канун Дня всех святых отправиться на поиски паранормального, сообщает Mirror.
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