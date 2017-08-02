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Foto: Publicitātes foto/LETA/Picture Agency
Пижама и наряд из плохого секонд-хэнда, плащ на голое тело и ночная рубашка на сцене оперы - странным выбором нарядов отличается не только Лолита Милявская, но и представители латвийского шоу-бизнеса. Delfi Izklaide собрал несколько катастрофически неудачных или, по крайней мере, странных образов, которые за последние годы обсуждали латвийские СМИ.
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