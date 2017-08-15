Первый канал расторг договор с компанией ООО "Дом", занимающейся производством телепередачи "Пока все дома", которая выходит в эфир с 1992 года. Причиной такого решения стали результаты внутренней проверки, в ходе которой стало известно, что ведущие "Пока все дома" Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике "У вас будет ребенок".

Как стало известно журналистам РБК от источника, знакомого с процессом работы телеканала со сторонними производителями контента, так как программа телеканалу не принадлежит и создавалась сторонней компанией-производителем, выходить в эфире Первого канала "Пока все дома" больше не будет.

Рубрика "У вас будет ребенок" рассказывала о детях из детских домов, которым нужны усыновители. "Проверку канал начал, как только появились первые публикации в СМИ. В итоге информация о махинациях подтвердилась, и было принято решение закрыть программу. Главная причина - испорченная репутация программы. И все ждали каких-то действий от Первого канала", - добавил собеседник.

Сообщается, что ООО "Дом" получало деньги за эту рубрику от телеканала (за производство программы на аутсорсе), от государства (за производство "видеопаспортов" детей) и от спонсоров (например, от производителя керамической плитки Kerama Marazzi).

При этом "Ведомости" еще в конце прошлого года писали о том, что компании, которые принадлежат создателям программы "Пока все дома", получили финансирование в размере около 110 млн рублей на создание видеороликов о детях-сиротах от Министерства образования и науки и одновременно от региональных властей. По данным документов закупок, производство одного такого "видеопаспорта" стоит 100 тыс. рублей.

Представитель Первого канала Лариса Крымова тогда сообщила изданию, что телеканалу не было известно о том, что компания - производитель программы снимает "видеопаспорта" на деньги, полученные от государства. Она также заверяла, что телеканал намерен разобраться, нарушает ли это условия контракта.

По данным газеты, за один выпуск передачи "Пока все дома" Первый канал платит около 1,5 млн рублей. У рубрики "У вас будет ребенок" также есть отдельный спонсор - производитель плитки Kerama Marazzi, часть этих денег также получают создатели передачи.

За эту рубрику Александр Митрошенков, Тимур и Елена Кизяковы в 2015 году получили премию правительства России в области средств массовой информации. В 2016 году Тимур Кизяков вошел в высший совет партии "Единая Россия".

Позднее, 15 августа, сам Кизяков заявил, что компания "Дом", которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с Первым каналом. По его словам, официальное письмо компания направила каналу 28 мая. "Оно у нас в исходящих бумагах, с исходящим номером зарегистрировано, когда принято Первым каналом", - уточнил он.

"Краткое содержание письма можно сформулировать так: для нас неприемлемы те методы, которых стало придерживаться руководство Первого канала, поэтому мы прекращаем сотрудничество", - процитировал Кизяков, добавив, что решение больше не снимать программу для Первого канала было принято в связи с тем, что "работать стало невыносимо". "Мы приняли такое решение, это не мое личное, коллектив поддерживает", - заверил он.

"Каналу сейчас нужно любой ценой сохранить лицо и найти причины", - продолжил телеведущий. Кизяков отметил, что он и его коллеги в декабре 2016 года стали жертвой "колоссального вброса" о том, что они наживаются на съемках видеороликов о детях, которые нуждаются в усыновлении. По его словам, на тот момент Первый канал "просто отошел в сторону и сделал вид, что нас не знает", и только сейчас нашел способ "как-то сохранить лицо".