В сети посмеялись над итальянским предпринимателем Джанлукой Вакки , имущество которого арестовали за долги. Злорадствующие пользователи устроили массовый троллинг под последним постом миллионера в Instagram.

Под публикацией, которая менее чем за сутки собрала более 270 тысяч лайков, появились сотни ироничных комментариев с предложением подзаработать. Так, по мнению пользователей, справиться с многомиллионной задолженностью Вакки поможет работа шкипером, дворником, таксистом, учителем танцев и кассиром в "Макдоналдс". "Есть работа, мало платят, но на хлеб с водой хватит", — многообещающе заверил один из троллей.

Некоторые начали откровенно радоваться аресту имущества миллионера, отмечая, что теперь Вакки будет плясать под вирусный трек Despacito на улице с метлой в руках. "Недолго фраер танцевал", — заявил один из юзеров.

В свою очередь пользователи Twitter понадеялись, что произошедшее с предпринимателем "вправит мозги" его малолетним поклонникам. "Было бы здорово, если вместе с особняками и яхтами у него отобрали бы и Instagram", — размечтался юзер с ником Ri_Ghetto.

Ранее сообщалось, что имущество Вакки на сумму 10 миллионов евро арестовали за невыплату кредита банку Banco BPM. В общей сложности сумма его долгов оценивается в 60 миллионов евро, в то время как он владеет активами на 28 миллионов.

Благодаря зажигательным танцам и демонстрации красивой жизни Вакки стал звездой Instagram с 10-миллионной аудиторией. Подписчики называют его "танцующим миллионером" и "деспаситычем".

Богатство 50-летнего предпринимателя связано с бизнесом его семьи, которая управляет компанией Industria Macchine Automatiche (IMA): якобы ему платят пять миллионов евро в год за то, чтобы он не вмешивался в управление.