Foto: instagram.com/danbilzerian
В апреле американский миллионер Дэн Билзерян, скромно именующий себя "королем Instagram", стал героем многосерийного мультфильма. На протяжении пяти эпизодов зрители восторгались тем, как он смешивал кокаин с виагрой, закатывал бешеные тусовки с друзьями и лечился у личного врача Майкла Джексона. А вот о чем бородатый плейбой в очередной раз умолчал — так это об источниках своего богатства, которое он якобы заработал игрой в покер. Издание "Лента.ру" выяснило, откуда у короля Instagram деньги на роскошную жизнь и при чем здесь финансовые махинации его отца.
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