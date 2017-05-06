1 4 Нехороший мальчик

Foto: instagram.com/danbilzerian В апреле американский миллионер Дэн Билзерян, скромно именующий себя "королем Instagram", стал героем многосерийного мультфильма. На протяжении пяти эпизодов зрители восторгались тем, как он смешивал кокаин с виагрой, закатывал бешеные тусовки с друзьями и лечился у личного врача Майкла Джексона. А вот о чем бородатый плейбой в очередной раз умолчал — так это об источниках своего богатства, которое он якобы заработал игрой в покер. Издание "Лента.ру" выяснило , откуда у короля Instagram деньги на роскошную жизнь и при чем здесь финансовые махинации его отца. 1. Нехороший мальчик

Нехороший мальчик 2. Кто вы, мистер Билзерян?

Кто вы, мистер Билзерян? 3. Грехи отцов

1 4 Нехороший мальчик

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