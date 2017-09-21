В Великобритании ручной попугай случайно сделал заказ в интернет-магазине через голосовую систему, скопировав голос своей хозяйки через "умный" динамик. В итоге птица приобрела на сайте Amazon набор подарочных коробок стоимостью 10 фунтов стерлингов (13,5 долларов США).

"Жертвой" птицы стал голосовой помощник "Алекса", помогающий покупателям совершать покупки на сайте Amazon.com через управляющий смарт-устройствами динамик Amazon Echo, сообщает AFP.

Хозяйка птицы, жительница Лондона Коринн Преториус, смогла изобличить своего питомца лишь после того, как выяснила, что заказ не делал никто из членов ее семьи.

Женщине удалось записать на видео "разговор" попугая Бадди с динамиком. После того, как птица, копируя хозяйку, несколько раз повторила слово "Алекса", устройство включилось и спросило "Что вы хотите купить?"

По словам представителей Amazon, обычно для завершения заказа от покупателей требуется подтвердить его словом "да".