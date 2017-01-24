31-летние Анна и Люси Десинк решили сделать свой внешний вид идентичным и обратились для этого к пластическим хирургам. В результате женщины, которые одновременно встречаются с одним мужчиной, сделали увеличение груди, губ и так далее. Также австралийки сделали одинаковый перманентный макияж, косметические процедуры с использованием лазера и другие.