Кота Ларри, проживающего на Даунинг-стрит, 10, и выполняющего обязанности главного мышелова резиденции британского премьера, заподозрили в том, что он не справляется со своей работой, пишет The Telegraph.

Усомниться в том, что он ловит мышей, пользователей соцсетей заставило видео, на котором мимо дома британского премьера шествует жирная крыса. Видео было опубликовано в твиттере Лорой Кессенберг, редактором отдела политики службы BBC.





Источники The Telegraph на Даунинг-стрит, 10, также подтвердили, что кот склонен дремать на работе, а поймав мышь, имеет привычку играть с ней, а после позволяет ей ускользнуть.

Отмечается, что соперник кота Ларри, кот Пальмерстон, выполняющий обязанности мышелова в министерстве иностранных дел Великобритании, куда более успешен в ловле мышей — по подсчетам, с начала своей деятельности в апреле 2016-го он поймал 27 штук, однако волонтеры, присматривающие за животным, утверждают, что эти цифры на деле куда выше.