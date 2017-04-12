Роскомнадзор пообещал принять административные меры к Первому каналу из-за выпусков программы "Пусть говорят", посвященных несовершеннолетней жертве изнасилования Диане Шурыгиной. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Запрос депутата (копия также есть у Би-би-си) касался пяти выпусков ток-шоу, в которых обсуждалось изнасилование Шурыгиной. Рашкин посчитал, что выпуски нарушают закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"В передачах описано сексуальное насилие, при этом сострадания к жертве в лице Дианы Шурыгиной у общественности не возникает. Сочувствие скорее вызывает молодой человек, осужденный за изнасилование", - считает коммунист.

Рашкин отметил, что Шурыгина стала объектом "травли и издевательств". С его точки зрения, семья девушки подверглась "преследованиям и угрозам", в том числе, из-за освещения преступления "Первым каналом". Депутат также обратил внимание, что Шурыгина в программе рассказывала о своем опыте употребления алкогольных напитков, при этом ее отношение к этому нельзя охарактеризовать как "отрицательное".

Дело Дианы Шурыгиной стало широко известным в конце февраля, когда о нем начали писать СМИ. В декабре 2016 года Ленинский районный суд Ульяновска признал 21-летнего местного жителя Сергея Семенова виновным в изнасиловании девушки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Позднее срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

После нескольких выпусков "Пусть говорят" в соцсетях появились группы, в которых объединялись сторонники Семенова, посчитавшие приговор несправедливым. Они обвинили Шурыгину в распущенности, в адрес девушки и ее семьи начали поступать угрозы.