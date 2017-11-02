В роддоме российского города Бийска появился на свет мальчик, которого зовут Алладин Сказочный. Сказочные – это фамилия супругов, у которых появился малыш. Как признается его мама Ирина, имя ребенку придумали еще 9 месяцев назад, передает РИА Новости.

По ее словам, "сильно много вариантов и не было, сразу сошлись на Аладдине". "Сказочный Аладдин — это очень сказочно и благозвучно, на наш взгляд", — поясняет мама малыша и добавляет, что с арабского языка имя переводится как "возвышенная вера".

Кроме того, Ирина признается, что сама она любитель восточных сказок, и ей нравится "Тысяча и одна ночь".

С будущим супругом Алексеем Сказочным Ирина познакомилась на сайте знакомств. При этом она сообщила, что столь редкая фамилия на самом деле была ими придумана, а в 2015 году оформлена официально, пишет Газета.Ru.