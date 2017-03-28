Самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса

Кот по кличке Мару из Японии был признан самым популярным в мире, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что питомец породы шотландская вислоухая прославился благодаря YouTube-каналу Mugumogu, который видели более 337 миллионов раз. Таким образом, девятилетний кот стал самым просматриваемым животным на видеохостинге. Ролики с ним набирают сотни тысяч просмотров каждый и более. По словам владелицы животного, имя которой неизвестно, она удивлена неожиданной популярности кота, но отдает должное его милому внешнему виду.

Foto: Kadrs no video

Как сообщает портал Social Blade, Mugumogu также стал 14-м самым просматриваемым YouTube-каналом среди всех зарегистрированных. До Мару героем канала, посвященного животным, с наибольшим количеством подписчиков был пес породы хаски по кличке Мишка. Он прославился благодаря тому, что издавал звуки, напоминающие человеческую речь.