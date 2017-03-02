13-летняя Хейли Оглетри из американского штата Джорджия сделала селфи по дороге на рыбалку, куда ее вместе с братом Колтоном везла мать. Изучив снимок дочери, Джессика Оглетри пришла в ужас – прямо за спиной девочки виднелось четкое изображение призрака мужчины, сообщает Fox.

"Я клянусь, что сзади нас никого не было. Более того, даже на обочине на всем пути на рыбалку не стояло ни единого человека", — написала Джессика, разместившая снимок в соцсетях. Впрочем, по словам американки, "призрак" явно находится в хорошем расположении духа, поэтому, возможно, его появление – это хороший знак.