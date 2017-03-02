"Я клянусь, что сзади нас никого не было. Более того, даже на обочине на всем пути на рыбалку не стояло ни единого человека", — написала Джессика, разместившая снимок в соцсетях. Впрочем, по словам американки, "призрак" явно находится в хорошем расположении духа, поэтому, возможно, его появление – это хороший знак.