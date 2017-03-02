"Я клянусь, что сзади нас никого не было. Более того, даже на обочине на всем пути на рыбалку не стояло ни единого человека", — написала Джессика, разместившая снимок в соцсетях. Впрочем, по словам американки, "призрак" явно находится в хорошем расположении духа, поэтому, возможно, его появление – это хороший знак.
Селфи с привидением: Девочка случайно сфотографировалась с призраком
Foto: PantherMedia/Scanpix
13-летняя Хейли Оглетри из американского штата Джорджия сделала селфи по дороге на рыбалку, куда ее вместе с братом Колтоном везла мать. Изучив снимок дочери, Джессика Оглетри пришла в ужас – прямо за спиной девочки виднелось четкое изображение призрака мужчины, сообщает Fox.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.