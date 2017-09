Семилетняя Матильда Джонс купалась в озере Дозмари-Пул в Корнуолле и заметила на дне меч. Отец девочки сомневается, что он настоящий. По его мнению, она отыскала реквизит, оставшийся после киносъемок. Длина клинка совпадает с ростом Матильды — 120 сантиметров.

Мужчина утверждает, что по дороге рассказывал дочери о короле Артуре: легенда гласит, что один из рыцарей бросил меч погибшего короля в воду, а найти его может только человек, достойный занять британский трон. Озеро Дозмари-Пул, где была сделана находка, — один из водоемов, который связывают с этим преданием.

